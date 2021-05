San Nicola Manfredi, ennesimo furto nella notte: presa di mira casa De Girolamo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Nicola Manfredi (Bn)- furto in una casa di contrada Maioli a San Nicola Manfredi. Ignoti si sono introdotti nella tarda serata nell’abitazione della proprietà della famiglia dell’ex onorevole Nunzia De Girolamo ed hanno portato via denaro contante, gioielli e due pistole. Le indagini sul fatto sono in corso da parte dei Carabinieri. È anche in corso la esatta quantificazione del maltolto da parte dei proprietari dei beni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Bn)-in unadi contrada Maioli a San. Ignoti si sono introdottitarda serata nell’abitazione della proprietà della famiglia dell’ex onorevole Nunzia Deed hanno portato via denaro contante, gioielli e due pistole. Le indagini sul fatto sono in corso da parte dei Carabinieri. È anche in corso la esatta quantificazione del maltolto da parte dei proprietari dei beni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

