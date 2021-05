San Marino | via al turismo per il vaccino con Sputnik | il pacchetto è con hotel più due dosi

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il prezzo è di 50 euro per duedipiù il soggiorno in. Così Sanha lanciato il progetto approvato dal governo che ha chiamato «...

Advertising

Inter_Women : ? | GOL! Tutti i gol e gli highlights completi della vittoria di ieri contro San Marino! Qual è stato il più bello… - Inter_Women : ?? | POKERISSIMO 4 reti di #Tarenzi e gol di #Simonetti: cinquina di #InterWomen a San Marino Il match report ?? - BisonSabrina : RT @Antonio79B: Oggi nel 1882 moriva il pittore #GabrieleSmargiassi. (NAPOLI DA MERGELLINA, anno 1843, olio su tela, cm. 66,5 x 40, Museo… - manu_etoile : RT @MediasetTgcom24: Covid, San Marino apre al turismo vaccinale dal 17 maggio #SanMarino - iconanews : San Marino apre al 'turismo vaccinale' dal 17/5 -

Ultime Notizie dalla rete : San Marino

La Repubblica

è pronto a partire con quello che il governo, che ha approvato un apposito regolamento, definisce 'turismo vaccinale': 50 euro per la doppia dose, a partire dal 17 maggio con prenotazione ..., 12 mag 13:31 - L'uso del vaccino russo Sputnik V aha dimostrato che la sua efficacia è prossima al 100 per cento, superando i risultati degli...(ANSA) - SAN MARINO, 12 MAG - San Marino è pronto a partire con quello che il governo, che ha approvato un apposito regolamento, definisce "turismo vaccinale": 50 euro per la doppia dose, a partire da ...San Marino è pronto a partire con quello che il governo, che ha approvato un apposito regolamento, definisce «turismo vaccinale»: 50 euro per la doppia dose, a partire dal ...