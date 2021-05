San Marino: vaccino Sputnik a tutti i turisti (tranne gli italiani). “Il governo Draghi non vuole” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Due dosi di Sputnik V a 50 euro, soggiorno in hotel escluso: San Marino ha lanciato il progetto approvato dal governo che ha chiamato «turismo vaccinale». Chiunque potrà acquistare un pacchetto a partire dal 17 maggio che prevede, oltre alla prima e alla seconda dose di vaccino, anche un pernottamento di almeno tre notti per due volte in 21 giorni. Il vaccino sarà lo Sputnik V, il siero russo non riconosciuto dall’Ema ma con cui San Marino ha portato avanti la campagna vaccinale fin da subito. LEGGI ANCHE Effetto Sputnik V: San Marino riapre tutto (o quasi). Al via le vaccinazioni anche dei diciottenni San Marino, parte il V Day con Sputnik. Boom di richieste da tutta Italia: posso ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Due dosi diV a 50 euro, soggiorno in hotel escluso: Sanha lanciato il progetto approvato dalche ha chiamato «turismo vaccinale». Chiunque potrà acquistare un pacchetto a partire dal 17 maggio che prevede, oltre alla prima e alla seconda dose di, anche un pernottamento di almeno tre notti per due volte in 21 giorni. Ilsarà loV, il siero russo non riconosciuto dall’Ema ma con cui Sanha portato avanti la campagna vaccinale fin da subito. LEGGI ANCHE EffettoV: Sanriapre tutto (o quasi). Al via le vaccinazioni anche dei diciottenni San, parte il V Day con. Boom di richieste da tutta Italia: posso ...

Agenzia_Italia : Studi su Sputnik fatti a San Marino: 'Efficacia vicina al 100% e reazioni avverse pari a zero' - MediasetTgcom24 : Covid, San Marino apre al turismo vaccinale dal 17 maggio #SanMarino - SkyTG24 : #SanMarino apre al #turismovaccinale: si potrà acquistare un pacchetto che comprende due dosi di vaccino Sputnik e… - AlienoGrigio17 : San Marino libero dal coronavirus, contagi zero. La ricetta? Fregarsene dell'Europa e accordi con Putin. Noi abbiam… - diego_moronese : RT @claudio_2022: Studi su Sputnik fatti a San Marino: 'Efficacia vicina al 100% e reazioni avverse pari a zero' -