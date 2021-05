San Marino lancia il “turismo vaccinale”: 50 euro per le due dosi di Sputnik (Di mercoledì 12 maggio 2021) San Marino, 12 mag – San Marino lancia il “turismo vaccinale“: 50 euro per la doppia dose di Sputnik, a partire da lunedì 17. L’offerta è aperta a tutti, tranne che agli italiani, perché con il governo di Roma ancora non c’è un accordo specifico. San Marino lancia il “turismo vaccinale” Nella Serenissima Repubblica dunque è tutto pronto per partire con quello che il governo, che ha approvato un apposito regolamento, definisce appunto “turismo vaccinale”. E infatti è necessaria la prenotazione alberghiera 7 giorni prima del soggiorno sul Titano che dovrà essere di almeno tre notti per due volte in 21 giorni. Un pacchetto completo, dunque: vaccino più hotel. Come è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 12 maggio 2021) San, 12 mag – Sanil ““: 50per la doppia dose di, a partire da lunedì 17. L’offerta è aperta a tutti, tranne che agli italiani, perché con il governo di Roma ancora non c’è un accordo specifico. Sanil “” Nella Serenissima Repubblica dunque è tutto pronto per partire con quello che il governo, che ha approvato un apposito regolamento, definisce appunto “”. E infatti è necessaria la prenotazione alberghiera 7 giorni prima del soggiorno sul Titano che dovrà essere di almeno tre notti per due volte in 21 giorni. Un pacchetto completo, dunque: vaccino più hotel. Come è ...

