Samuel | «Questi ultimi mesi sono stati scanditi da grandissimi cineforum | a guardare film d’autore perdendoci nella nostra fantasia»

Esce venerdì 14 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali "Cinema", il nuovo singolo di Samuel con la collaborazione di Francesca Michielin. Il brano, scritto e composto da Samuel, Colapesce e Federico Nardelli, arriva dopo "BRIGATABIANCA", il secondo album solista del cantante torinese, uscito a gennaio. "Cinema" è un universo costellato di icone pop senza tempo, che conduce l'ascoltatore dentro un immaginario di riferimenti cinematografici attraverso l'erotismo delle opere di Tinto Brass, la nouvelle vague di François Truffaut, con il triangolo più famoso della storia del cinema messo in scena da Jules et Jim e la citazione del Quentin Tarantino di Jackie Brown, il tutto scandito dal sound della produzione di Federico Nardelli, che regala all'ascoltatore un immediato senso di spensieratezza. Così Samuel racconta la genesi ...

