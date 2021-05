Sampdoria Spezia 0-1 LIVE: brivido Farias e Piccoli, blucerchiati in difficoltà (Di mercoledì 12 maggio 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sampdoria e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Ferraris”, Sampdoria e Spezia si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Spezia 0-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Ferraris 5? Fase di studio – Sampdoria e Spezia non si lasciano varchi a vicenda e chiudono qualsiasi linea di gioco per impedire sortite offensive agli avversari 8? Colpo di testa di Piccoli – Saponara serve un pallone perfetto per la testa del compagno di squadra, pallone alto sopra la traversa 9? Tiro di Bastoni – Il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Ferraris 5? Fase di studio –non si lasciano varchi a vicenda e chiudono qualsiasi linea di gioco per impedire sortite offensive agli avversari 8? Colpo di testa di– Saponara serve un pallone perfetto per la testa del compagno di squadra, pallone alto sopra la traversa 9? Tiro di Bastoni – Il ...

Advertising

Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - AnnRRawls1 : Arsenal vs Chelsea !! PSG vs Montpellier !! Atletico Madrid vs Real Sociedad !! Sampdoria vs Spezia Sassuolo vs Juv… - BillyWhiz : Celtic 4-0 St. Johnstone Celta V 1-0 Getafe Huesca 0-0 A-Bilbao Atalanta 1-0 Benevento Bologna 0-1 Genoa Inter 2-0… - BillyWhiz : Celtic 4-0 St. Johnstone Celta V 1-0 Getafe Huesca 0-0 A-Bilbao Atalanta 1-0 Benevento Bologna 0-1 Genoa Inter 2-0… - ilgiovanemassi : Atalanta - Benevento 1-0 Sampdoria - Spezia 0 - 1 #TorinoMilan 0 - 2 Chiudiamole qua, che può solo andare peggio -