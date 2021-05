Sampdoria Spezia 0-0 LIVE | fase di studio tra le due squadre

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Ferraris Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:(4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella, Gabbiadini. A disposizione: Letica, Torregrossa, Keita, Ramírez, Rocha, Askildsen, ...