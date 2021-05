Sampdoria, ritorno al rosso: la terza maglia per la stagione 2021/22 – FOTO (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Sampdoria ha presentato la terza maglia per la stagione 2021/22. Sul profilo Instagram la società ha svelato i dettagli della divisa – FOTO Come anticipato dai profili social della Sampdoria negli scorsi giorni, il club ha presentato la terza maglia per la prossima stagione in Serie A. Tramite Instagram le immagini in anteprima. La nuova divisa sarà indossata da Fabio Quagliarella e compagni nella partita di questa sera con lo Spezia. Il rosso e la striscia blucerchiata verticale sono le novità che accompagneranno i genovesi nella prossima stagione. GUARDA LE IMMAGINI IN ANTEPRIMA SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Laha presentato laper la/22. Sul profilo Instagram la società ha svelato i dettagli della divisa –Come anticipato dai profili social dellanegli scorsi giorni, il club ha presentato laper la prossimain Serie A. Tramite Instagram le immagini in anteprima. La nuova divisa sarà indossata da Fabio Quagliarella e compagni nella partita di questa sera con lo Spezia. Ile la striscia blucerchiata verticale sono le novità che accompagneranno i genovesi nella prossima. GUARDA LE IMMAGINI IN ANTEPRIMA SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

