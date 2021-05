Salvini scopre l’inquinamento La farsa green del Carroccio La Lega vuole celebrare le vittime in base ai dati 2016 Lo stesso anno in cui disse no all’Accordo di Parigi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ovunque se c’è del petrolio sotto terra o sotto il mare, festeggiano cittadini e imprese, perché nella tutela dell’ambiente significa pagare di meno, significa essere meno dipendenti da altri Paesi per l’energia. In Italia no, qualcuno invece lifermare, per carità di Dio no, no, no. Era luglio del 2019, mancava poco più di un mese alla fine del governo gialloverde e alla richiesta di pieni poteri fatta da Matteo, e il Capitano arringava così le folle con un intervento in diretta social dal suo studio al Viminale. L’ennesimo attacco agli allora alleati pentastellati e tutto in linea con la politica del, favorevole al Tav, alla Tap, all’Ilva, alla caccia, ai termovalorizzatori, alle trivellazioni e in buona sostanza assai scettica, se non spesso fortemente ostile, a tutte le politiche. Un ...