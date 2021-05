Sally Buzbee prima direttrice del Washington Post, la gioia di Teresa Bellanova (Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA – “La giornalista Sally Buzbee è stata nominata direttrice del Washington Post, diventando la prima donna a rivestire questo importante ruolo nei 144 anni di storia del giornale. Un’altra donna alla guida di un prestigioso quotidiano, a solo un mese dalla scelta dell’italiana Alessandra Galloni a capo dell’agenzia di stampa Reuters. Negli Stati Uniti, la nomina di Kamala Harris a vice presidente sembra aver contribuito in modo determinante al riconoscimento professionale delle donne e delle loro competenze e qualità. Una vera e propria reazione a cascata a sostegno della piena realizzazione e autonomia femminile anche in ruoli di leadership, e l’ennesima, importantissima crepa sul soffitto di cristallo”. Lo afferma l’ex ministra dell’agricoltura Teresa ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA – “La giornalistaè stata nominatadel, diventando ladonna a rivestire questo importante ruolo nei 144 anni di storia del giornale. Un’altra donna alla guida di un prestigioso quotidiano, a solo un mese dalla scelta dell’italiana Alessandra Galloni a capo dell’agenzia di stampa Reuters. Negli Stati Uniti, la nomina di Kamala Harris a vice presidente sembra aver contribuito in modo determinante al riconoscimento professionale delle donne e delle loro competenze e qualità. Una vera e propria reazione a cascata a sostegno della piena realizzazione e autonomia femminile anche in ruoli di leadership, e l’ennesima, importantissima crepa sul soffitto di cristallo”. Lo afferma l’ex ministra dell’agricoltura...

