Rugby | il ct Andrea Di Giandomenico | “Italia in continua crescita Seven? Presto per parlare di Olimpiadi”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) A poche settimane dalla fine del Guinness Sei Nazioni 2021 femminile abbiamo sentitoDi, ct della nazionale femminile di, per tirare le somme sul torneo. Ma con il ct azzurro si è parlato anche di qualificazioni Mondiali, di un cambio culturale e lessicale nello sportno e dei prossimi Giochi olimpici di Tokyo 2021, dove l’non ci sarà. Prima del Sei Nazioni 2021 ci siamo sentiti per2u parlando di cosa ti aspettavi dal torneo continentale dopo quasi un anno completo di stop per ilfemminile in. Ora è il momento di tirare le somme. Come è andata? “Se faccio una considerazione generale, non posso non dire che sia andata al di sopra di ogni previsione. Eravamo all’interno di un contesto che, a parte ...