Rubate le carrozzine della Nazionale italiana di Calcio in sedie a rotelle (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le carrozzine sono state Rubate a Trani, in Puglia dove vivono i ragazzi La Nazionale di Calcio in sedia a rotelle è stata vittima di un terribile episodio. I ragazzi, che vivono a Trani, in Puglia si sono trovati senza carrozzina. Martedì mattina, la formazione di Powerchair football, alla vigilia del ritiro previsto dal 13 al 16 maggio a Jesolo non ha trovato il veicolo della Oltre Sport. A bordo del mezzo non solo avrebbe dovuto viaggiare una parte della delegazione del collegiale organizzato dalla Fipps (Federazione italiana Paralimpica Powerchair Sport) ma c’erano tutte le attrezzature da gioco. A Jesolo i ragazzi dovevano tornare a giocare dopo mesi di restrizioni e di norme anti covid. L’evento, che prevedeva anche la presenza ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lesono statea Trani, in Puglia dove vivono i ragazzi Ladiin sedia aè stata vittima di un terribile episodio. I ragazzi, che vivono a Trani, in Puglia si sono trovati senza carrozzina. Martedì mattina, la formazione di Powerchair football, alla vigilia del ritiro previsto dal 13 al 16 maggio a Jesolo non ha trovato il veicoloOltre Sport. A bordo del mezzo non solo avrebbe dovuto viaggiare una partedelegazione del collegiale organizzato dalla Fipps (FederazioneParalimpica Powerchair Sport) ma c’erano tutte le attrezzature da gioco. A Jesolo i ragazzi dovevano tornare a giocare dopo mesi di restrizioni e di norme anti covid. L’evento, che prevedeva anche la presenza ...

Advertising

MaricaGusmitta : RT @lapoelkann_: La scorsa notte a Trani sono state rubate le carrozzine per il Raduno Nazionale della Federazione Italiana Paralimpica Pow… - 361_magazine : Rubate le #carrozzine della #Nazionale di calcio - Responsabile13 : RT @lapoelkann_: La scorsa notte a Trani sono state rubate le carrozzine per il Raduno Nazionale della Federazione Italiana Paralimpica Pow… - emaisi81 : RT @lapoelkann_: La scorsa notte a Trani sono state rubate le carrozzine per il Raduno Nazionale della Federazione Italiana Paralimpica Pow… - Marinella57pc : RT @lapoelkann_: La scorsa notte a Trani sono state rubate le carrozzine per il Raduno Nazionale della Federazione Italiana Paralimpica Pow… -