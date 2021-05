Rosario da Fatima | dove seguire la preghiera del 12 maggio

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Mercoledì 12alle ore 20.50 ila 40 anni dall’attentato a Wojtyla. Alo speciale condotto da Paola Saluzzi con ospiti in studio e testimonianze ROMA – Tv2000, alla vigilia del 40esimo anniversario dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II, trasmette mercoledì 12alle 20.50 ildalla Cappella delle Apparizioni del Santuario di Fátima, con il Card. José Tolentino de Mendonça (in onda anche su InBlu2000 e Facebook) e alle 21.40 lo speciale “131981 – Il proiettile deviato”, condotto da Paola Saluzzi. Quel pomeriggio in piazza San Pietro, come ha sempre ricordato Papa Wojtyla, “una mano ha sparato e un’altra ha guidato la pallottola”. Il progetto dell’attentatore turco Alì Agca impedito dalla Divina Provvidenza. Lo speciale, attraverso interviste, ...