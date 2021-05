Romero è un muro | Pasalic un cecchino | Malinovskyi a disposizione dei compagni

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 12 maggio 2021) GOLLINI 6: Buffon avrebbe detto no all’Atalanta? Lui attento in presa alta al 20’, poi tutto facile tornare dopo la squalifica perché l’attacco del Benevento non disturba. HATEBOER 6: A quattro con il compito di stare alto, non è ancora quello ante infortunio. Buon allenamento.7: Duello tutto argentino con Gaich, su Barba al 23’ salva alla disperata. Come fare gol. PALOMINO 7: Impeccabile, corretto e sempre d’anticipo. Una sicurezza e un bel giocare di squadra. DE ROON 6: Perde Barba, deve accendere un cero a Sanche ci mette il corpo, poi un disimpegno avventato riscalda Gasp che non ci sta. FREULER 6,5: Detta i tempi con passo felpato, con intelligenza si mantiene in diffida per esserci sempre. Infaticabile capitano. GOSENS 6: Vorrebbe ma non riesce negli inserimenti, gli manca l’ultimo guizzo per tornare risoluto sotto porta. Gasp gli ...