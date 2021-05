Roma | riapre il Cinema Troisi Franceschini “Una festa per tutti” Piccolo America | “Lavoriamo giorno e notte”

(Di mercoledì 12 maggio 2021)il. “Unaper” Ilsta per riaprire i battenti: ad annunciarlo su Twitter il Ministro della Cultura, Dario, che ha fatto visita alla storica sala nel cuore di Trastevere abbandonata dal 2012. “Oggi ho fatto visita al @nel cantiere del #. A breve sarà aperto con uno schermo da 13m, 300 posti, biblioteca aperta h24, 365 giorni l’anno e Wi-Fi gratuito. Quandouna sala storica è unadi”, ha scrittosulle sue pagine social. A contribuire alla sua ...

Advertising

agoralazio : Roma Tre Orchestra riapre venerdì 14 con omaggio a Rattalino - blogromaislove1 : ACCADEMIA DI FRANCIA A ROMA – VILLA MEDICI: Programmazione estiva da Maggio a Settembre 2021????? - Gazzettadiroma : Eataly a Roma riapre i Ristoranti in Terrazza ed è pronta ad accogliere i clienti - Roma_Events : Riapre Carter Oblio con un nuovo menù - - UnoQuasiNormale : RT @RadiciAPS: ?????? COMUNICAZIONE PER LE NOSTRE #VisitEInPresenza ?????????????? Riapre il Mausoleo di Augusto! #Roma ?? PRESTO NUOVE DATE DISPON… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma riapre

Corriere dello Sport.it

'Il Palladium, e scende in piazza - dice il Rettore dell'UniversitàTre (di cui il teatro è palcoscenico), Luca Pietromarchi - È questa la nuova sfida, continuare a offrire spettacoli e ...L'Auditorium di Milanole porte al pubblico con Krzysztof Urbaski e Dejan Lazi Mercoledì 19 maggio 2021 ore 19:30 ... si uccise nell'impossibilità di tornare a. Una composizione intrisa di ...Roma, riapre il Cinema Troisi. Franceschini. “Una festa per tutti” Il Cinema Troisi sta per riaprire i battenti: ad annunciarlo su Twitter il Ministro della Cultura, Dario Fra ...Roma, 12 mag. (aksanews) - Le Scuderie del Quirinale riaprono con una grande mostra, "Tota Italia. Alle origini di una Nazione", curata da ...