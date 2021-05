Roma | Letta | ' nessuna paura | puntiamo su pesi massimi | anch' io avevo pensato a candidarmi' 2

Advertising

Linkiesta : La linea autolesionista del Pd a #Roma mette in difficoltà #Gualtieri (e i romani) Letta ha azzoppato il cavallo m… - davidallegranti : È diventata una barzelletta – Roma, 9 mag.(Adnkronos) - 'Grande mossa della Raggi. Ha costretto Conte ad appoggiarl… - LegaSalvini : ENRICO LETTA NON STA SERENO - giulia21989634 : RT @MatteoRichetti: La differenza tra questa risposta e quella di @CarloCalenda riassume il senso del perché @Azione_it: al ballottaggio an… - PinascoDanilo : RT @danieledv79: Letta che accusa Renzi del fatto che il m5s non vuole allearsi a Roma e a Torino col PD ha toccato il punto più basso del… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Letta

'Ci avevo riflettuto anche io, che sono romano di adozione. Volevamo dare un segnale di discontinuità rispetto all'amministrazione attuale, poi ho pensato che se uno deve fare il sindaco deve farlo ...ha perso veramente tante occasioni, è scesa nella scala italiana, europea, globale " sottolinea- . Lo dico da cittadino, in primo luogo. E' per questo che abbiamo deciso che non potevamo ...Allo stadio Meazza di Milano si gioca il big match di giornata tra Inter e Roma. I padroni di casa sono già campioni ... la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione ...“Che io ricordi, mai prima d'ora un ex ministro dell'Economia che aveva ricoperto incarichi di prestigio anche in Europa, si era candidato a sindaco di Roma” e “con questa intervista voglio ringraziar ...