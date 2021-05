Roma. ‘Dammi i soldi’: la madre si rifiuta e lui la pesta di botte (Di mercoledì 12 maggio 2021) Purtroppo le violenze familiari sono all’ordine del giorno e, sempre più frequenti, sono quelle nei confronti delle povere madri: vittime dei loro stessi figli. E’ quel che è successo ieri pomeriggio, in via Calpurnio Fiamma, ai danni di una 75enne colpita ripetutamente dal figlio 48enne Romano. Lei, originaria della provincia dell’Aquila, dopo essersi rifiutata di assecondare la richiesta di soldi da parte del figlio è stata colpita con diversi pugni al braccio. Leggi anche: Paura a Roma: scoppia l’incendio in pieno giorno. Ecco cosa sta succedendo (FOTO) La donna esausta ha così chiamato i Carabinieri che sono intervenuti dalla Stazione Roma Cinecittà in soccorso della vittima; il 48enne è stato arrestato – tra l’altro già noto alle forze dell’ordine – con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Purtroppo le violenze familiari sono all’ordine del giorno e, sempre più frequenti, sono quelle nei confronti delle povere madri: vittime dei loro stessi figli. E’ quel che è successo ieri pomeriggio, in via Calpurnio Fiamma, ai danni di una 75enne colpita ripetutamente dal figlio 48enneno. Lei, originaria della provincia dell’Aquila, dopo essersita di assecondare la richiesta di soldi da parte del figlio è stata colpita con diversi pugni al braccio. Leggi anche: Paura a: scoppia l’incendio in pieno giorno. Ecco cosa sta succedendo (FOTO) La donna esausta ha così chiamato i Carabinieri che sono intervenuti dalla StazioneCinecittà in soccorso della vittima; il 48enne è stato arrestato – tra l’altro già noto alle forze dell’ordine – con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. La ...

