Roberta Lanfranchi | avete visto com’era da bambina? | Foto incredibile

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 12 maggio 2021)la famosissimada? Ecco lache ha scatenato i fan, guardate.(Getty Images)Uno dei personaggi più amati dello spettacolo italiano, attiva tanto in radio quanto in televisione.è uno dei volti più noti dello spettacolo, ma non solo! Anche la sua voce è diventata famosa, grazie a RDS, dove lavora da anni. Nella celebre radio, laè protagonista della fascia pomeridiana, accompagnata di volta in volta da speacker di successo come Claudio Guerrini, Renzo De Falco e tanti altri. Ma la, oltre ad essere simpaticissima, è anche una ...