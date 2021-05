Roberta Di Padua perde moltissimi follower dopo la finta crisi | ecco quanti FOTO

(Di mercoledì 12 maggio 2021) In questi giorni,Die Riccardo Guarnieri sono finiti nel mirino a causa delle dichiarazioni fatte a Uomini e Donne e a pagare le conseguenze è stata la dama, che ha perso numerosisu Instagram. Il cavaliere ha confessato che la sua ex compagna gli avesse chiesto di fingere unaper L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne, Roberta Di Padua perde migliaia di Followers dopo la rivelazione di Riccardo Guarnieri - zazoomblog : Uomini e donne gossip Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua cacciati dal programma? - #Uomini #donne #gossip… - zazoomblog : Uomini e Donne Roberta Di Padua perde migliaia di Followers dopo la rivelazione di Riccardo Guarnieri - #Uomini… - infoitcultura : Uomini e Donne, crollano i follower di Roberta Di Padua: ecco perchè - IsaeChia : #UominieDonne, dopo l’ultima registrazione crollano i follower di #RobertaDiPadua: ecco cosa è successo… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Padua

Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne per raccontare la fine della storia conDi, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato il caso in studio. Come rivelano le anticipazioni del Vicolo delle News, nella registrazione di domenica 9 maggio, Riccardo ha parlato di un ...Una nuova puntata di Uomini e Donne è andata in onda oggi (11 maggio) e il contenuto riguarda la registrazione del 2. Dopo aver assistito al confronto tra Riccardo Guarnieri eDi, e dopo aver visto la scelta della tronista Samantha che ha preferito il corteggiatore Alessio, oggi invece si è parlato del tronista Massimiliano, il quale ha alla sua corte Vanessa ...Uomini e Donne, anticipazioni. L’ex dama Ursula Bennardo, grande amica di Riccardo Guarnieri, difende il cavaliere e attacca Roberta Di Padua. Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Tutto ...Guia per Roberta Di Padua. Dopo la notizia, alla dama non è rimasto che contemplare il crollo della sua pagina e l’esodo di migliaia di utenti. Uomini e Donne, Roberta Di Padua perde consensi su Insta ...