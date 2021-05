Roadhouse apre tre nuovi ristoranti in Toscana | ecco 60 posti | come candidarsi

Advertising

canaledieci : Roadhouse apre a Ostia: avviata la ricerca di personale - Itafoodtoday : Roadhouse apre alla cucina messicana con Billy Tacos -

Ultime Notizie dalla rete : Roadhouse apre

Il Tirreno

All'interno dell'area commerciale trova posto anche un ristorante della catena, il primo in tutta l'Umbria, la cui apertura è stata rimandata a causa della pandemia. Il 14 dicembre Pac ...All'interno dell'area commerciale trova posto anche un ristorante della catena, il primo in tutta l'Umbria, la cui apertura è stata rimandata a causa della pandemia. Il 14 dicembre Pac ...LA PARTITANon più un sogno, ma quasi la realtà. Quella di tornare a vedere la saracinesca della storica pasticceria ex Sandri finalmente aperta. Vanno avanti le trattative per la ripartenza ...Addetti alla ristorazione e manager per i nuovi ristoranti. Prova di 45 giorni e poi il contratto: ecco come candidarsi. Qui altre offerte in toscana ...