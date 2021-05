Rivoluzione Cartabia: stop all'Appello per le procure (Di mercoledì 12 maggio 2021) Di nero su bianco ancora non c’è nulla, ma vanno via via delineandosi le idee della commissione di riforma del processo penale voluta dalla ministra Marta Cartabia. Gli emendamenti del governo saranno depositati tra pochi giorni. Lunedì, infatti, la ministra ha incontrato i capigruppo che le hanno consegnato le loro proposte e ha precisato di essere in quella sede “per ascoltare”. Nell’attesa che ci sia l’ufficialità, vanno però emergendo alcuni di quelli che dovrebbero essere i pilastri della riforma del processo penale. Sui quali - come traspare dalle dichiarazioni dell’ex sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi che ha parlato di “sensibilità molto diversa” tra loro e i tecnici voluti dalla Guardasigilli - il Movimento 5 stelle è pronto a dare battaglia. O, più semplicemente, a fare qualche rimostranza. Tre, sostanzialmente, gli aspetti più importanti di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Di nero su bianco ancora non c’è nulla, ma vanno via via delineandosi le idee della commissione di riforma del processo penale voluta dalla ministra Marta. Gli emendamenti del governo saranno depositati tra pochi giorni. Lunedì, infatti, la ministra ha incontrato i capigruppo che le hanno consegnato le loro proposte e ha precisato di essere in quella sede “per ascoltare”. Nell’attesa che ci sia l’ufficialità, vanno però emergendo alcuni di quelli che dovrebbero essere i pilastri della riforma del processo penale. Sui quali - come traspare dalle dichiarazioni dell’ex sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi che ha parlato di “sensibilità molto diversa” tra loro e i tecnici voluti dalla Guardasigilli - il Movimento 5 stelle è pronto a dare battaglia. O, più semplicemente, a fare qualche rimostranza. Tre, sostanzialmente, gli aspetti più importanti di ...

