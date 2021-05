Ripartenza con il caro benzina. 'Un salasso da 266 euro a famiglia'. Gli aumenti di diesel e benzina (Di mercoledì 12 maggio 2021) Proprio mentre l'Italia prova a ripartire, con la stagione estiva alle porte e il settore turistico che scalpita, arriva una stangata per gli automobilisti. Sale infatti il prezzo dei carburanti, con ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Proprio mentre l'Italia prova a ripartire, con la stagione estiva alle porte e il settore turistico che scalpita, arriva una stangata per gli automobilisti. Sale infatti il prezzo dei carburanti, con ...

borghi_claudio : Dato odierno dei contagi e interviste invecchiate malissimo di un pessimo profeta di sventura ovvero GALLI che un m… - LuigiBrugnaro : Il @SaloneVenezia, insieme a @la_Biennale e alle istituzioni culturali, accompagna la ripartenza di #Venezia e dell… - pignatti1 : Apertura alle 22, no alle 23 forse alle 24. È da qui la ripartenza? O da come si spenderà i 240 MLD. Basta con l’ag… - Daniela94583000 : RT @FontanaPres: Questa sera, dopo 199 lunghi giorni di chiusura, a Milano, riapre il Teatro alla Scala con il pubblico in presenza. Un eve… - CarriaggioM : RT @QdSit: Sbloccare le opere pubbliche per avviare – finalmente – la ripartenza della #Sicilia: questo il QdS urla a gran voce da anni ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripartenza con Ripartenza con il caro benzina. 'Un salasso da 266 euro a famiglia'. Gli aumenti di diesel e benzina Brutte notizie dunque per i consumatori italiani, che seguono i continui aumenti dei prezzi degli ultimi mesi, con il pieno che dall'inizio del 2021 è diventato più caro di ben 7 euro. La beffa viene ...

Fidenza Village presenta il progetto "CARA EMILIA" ... presidente di Visit Emilia - La sinergia con Fidenza Village e con il progetto "Cara Emilia" diventa dunque fondamentale per rilanciare il turismo in questo momento di ripartenza e far conoscere ...

Piscina Parco della Pace Ripartenza con le regole il Resto del Carlino Pressing su riaperture e coprifuoco: lunedì c’è la cabina di regia Ma resta il rebus di quando scatterà la modifica del tutti a casa, con Salvini in prima fila per chiedere che già da martedì la misure diventi operativa. Ma intanto gli effetti dello stallo si sono vi ...

Sostegni bis più forti, riaperture con cautela Mentre continuano il dibattito e le divisioni su riaperture e soprattutto sul coprifuoco (la cabina di regia si terrà lunedì), è arrivata l'intesa tra il Governo e i ...

