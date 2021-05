Rinnovo patente: cosa c’è da sapere su procedura e revisione (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nuove proroghe e scadenze, ma anche esami di guida e Rinnovo patente: cosa cambia con l’emergenza Coronavirus L’emergenza Covid porta a un cambiamento di tempistiche anche in ambito della mobilità. A rendere note le nuove proroghe, scadenze e i termini per il Rinnovo patente è proprio il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Tramite il suo sito, in merito alle patenti ancora da conseguire e, dunque, esami di teoria e fogli rosa, ha dato varie notizie. Patenti e fogli rosa “Chi ha presentato la domanda di conseguimento patente nel 2020 può svolgere la prova di teoria entro il 31 Dicembre 2021. Mentre chi l’ha presentata dal 1° Gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria può svolgere la prova entro 1 anno (e non entro ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nuove proroghe e scadenze, ma anche esami di guida ecambia con l’emergenza Coronavirus L’emergenza Covid porta a un cambiamento di tempistiche anche in ambito della mobilità. A rendere note le nuove proroghe, scadenze e i termini per ilè proprio il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Tramite il suo sito, in merito alle patenti ancora da conseguire e, dunque, esami di teoria e fogli rosa, ha dato varie notizie. Patenti e fogli rosa “Chi ha presentato la domanda di conseguimentonel 2020 può svolgere la prova di teoria entro il 31 Dicembre 2021. Mentre chi l’ha presentata dal 1° Gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria può svolgere la prova entro 1 anno (e non entro ...

Advertising

missionline : Il rinnovo della patente 2021 ?? ancora proroghe da governo e UE #fleetmobility #mobilità #rinnovopatente… - realmat82 : È normale che l'autoscuola mi chieda di inviare via email per la pratica del rinnovo patente: carta identità, CF, p… - gattufola1 : @sognivendolo @andyrox73 Irregolare profondità di campo...fa parte dei test visivi per il rinnovo della patente o a… - dejalexIT : La Corte di giustizia si pronuncia sul ritiro della patente nel territorio di uno Stato Membro diverso da quello di… - michele_pinassi : Chiara e comprensibile definizione di 'rinnovo patente di guida' secondo il @mims_gov, attraverso le procedure sul… -