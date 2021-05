Riccardo Facchini, chef de La Prova del Cuoco è diventato donna: “Sono Chloe” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Riccardo Facchini, chef de La Prova del Cuoco, è diventato donna. Oggi si chiama Chloe ed è orgogliosa del suo cambiamento. Quando ha partecipato a La Prova del Cuoco si chiamava Riccardo Facchini, ma adesso ha deciso di cambiare vita. Si chiama Chloe e, attraverso il suo profilo Instagram, ha fatto coming out come donna transgender. La foto, dopo la transizione iniziata qualche anno fa, ha fatto il pieno di like. Riccardo Facchini è diventato donna: l’annuncio I telespettatori che hanno sempre seguito La Prova del Cuoco ricorderanno lo ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 12 maggio 2021)de Ladel, è. Oggi si chiamaed è orgogliosa del suo cambiamento. Quando ha partecipato a Ladelsi chiamava, ma adesso ha deciso di cambiare vita. Si chiamae, attraverso il suo profilo Instagram, ha fatto coming out cometransgender. La foto, dopo la transizione iniziata qualche anno fa, ha fatto il pieno di like.: l’annuncio I telespettatori che hanno sempre seguito Ladelricorderanno lo ...

