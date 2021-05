Riaperture | Meloni | “Draghi si sta rivelando più favorevole alle chiusure di Conte Italia Viva e centrodestra votino la nostra mozione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “La mia ricetta sulle? Banalmente è riaprire.si staaddirittura più ‘chiusurista’ di, il quale lo scorso anno aveva riaperto il 18 maggio i ristoranti all’aperto e al chiuso, sia a pranzo, sia a cena, e senza coprifuoco”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, dalla leader di Fratelli d’, Giorgia, che aggiunge: “Il governo, che sta ancora lì a discutere sulla possibilità di far slittare di un’ora il coprifuoco è in una posizione ancora più ‘chiusa’ rispetto al governo”. La parlamentare rincara: “Ricordo che lo scorso anno, quando si è riaperto dopo il lockdown, non sono aumentati i contagi. Quindi, non riesco a capire la ratio di misure come il coprifuoco, ...