Resident Evil Village ed il maniero di Lady Dimitrescu nella realtà: ecco dove parte l'ispirazione (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un fan di Resident Evil Village in Romania ha mostrato la netta somiglianza tra il maniero di Lady Dimitrescu ed il castello di Peles. Il castello del gioco si ispira proprio a quello di Peles, che si trova in Transilvania, luogo in cui è nata la mitologia rumena sui vampiri. Nel subreddit di Resident Evil, un fan della serie con sede in Romania è andato a visitare il castello della vita reale per mostrare alcuni scatti di confronto fianco a fianco del Castello Dimitrescu e della sua principale fonte di ispirazione, ed i risultati sono davvero spettacolari, segno della cura che ci ha messo Capcom per creare lo scenario di gioco. Possiamo infatti dare uno sguardo alla sala da pranzo e al salone centrale e la somiglianza ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un fan diin Romania ha mostrato la netta somiglianza tra ildied il castello di Peles. Il castello del gioco si ispira proprio a quello di Peles, che si trova in Transilvania, luogo in cui è nata la mitologia rumena sui vampiri. Nel subreddit di, un fan della serie con sede in Romania è andato a visitare il castello della vita reale per mostrare alcuni scatti di confronto fianco a fianco del Castelloe della sua principale fonte di, ed i risultati sono davvero spettacolari, segno della cura che ci ha messo Capcom per creare lo scenario di gioco. Possiamo infatti dare uno sguardo alla sala da pranzo e al salone centrale e la somiglianza ...

Advertising

Rakin : RESIDENT EVIL VILLAGE VAMO DALE DALE DALE DALE - TAizien : RT @GameStopItalia: ?? | Nuovamente disponibile! Vivi l'ultima avventura di Ethan Winters in Resident Evil Village con la spettacolare Coll… - Thegame22Arm1 : Ragazzi, se ci pensate Karl Heisenberg di Resident Evil Village è uguale a Slash?? - Eurogamer_it : Il maniero di Lady Dimitrescu in #ResidentEvilVillage nella realtà in una serie di foto. - GameStopItalia : ?? | Nuovamente disponibile! Vivi l'ultima avventura di Ethan Winters in Resident Evil Village con la spettacolare… -