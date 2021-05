Resident Evil Village e oraSkyrim! Lady Dimitrescu invade il gioco cult di Bethesda

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Diil personaggio che balza all'occhio è senza dubbio: di lei ne abbiamo parlato fino allo sfinimento, ma ora la gigantesca figura ha preso possesso anche di un altro, ovvero...Skyrim. I due titoli non potrebbero essere così tanto diversi, ma qualcuno ha ben pensato che forse la giunonica vampira poteva star bene anche all'interno deltargato. E visto che anche all'interno di Skyrim sono presenti i vampiri, questo "mashup" tutto sommato non è poi così male. Tutto merito del modder Jinxxed che su Nexus Mods ha pubblicato la sua mod in cui viene proposta l'imponente figura di. Nella mod Jinxxed ha incluso il caratteristico ...

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil

DiVillage il personaggio che balza all'occhio è senza dubbio Lady Dimitrescu : di lei ne abbiamo parlato fino allo sfinimento, ma ora la gigantesca figura ha preso possesso anche di un ...Un fan diVillage in Romania ha mostrato la netta somiglianza tra il maniero di Lady Dimitrescu ed il castello di Peles. Il castello del gioco si ispira proprio a quello di Peles, che si trova in ...Trovare le posizioni delle campane in Resident Evil Village è un piccolo enigma che incontrerai nelle ultime fasi dell'esplorazione del castello Dimitrescu, in quanto il tuo obiettivo principale resta ...Nell'ottavo capitolo della serie horror Capcom vengono più volte citati nel corso dell'avventura: ecco che cosa sono i Cadou.