Reinhold Messner si sposa per la terza volta a 76 anni, la compagna è Diane Schumacher (Di mercoledì 12 maggio 2021) Per il celebre l'alpinista Reinhold Messner sarà il terzo matrimonio: "Siamo molto felici, ma è un evento che riguarda noi due e non il resto del mondo". Reinhold Messner si sposa per la terza volta. Si sposerà a maggio, come ha confermato al giornale altoatesino Tageszeitung, e le nozze che si celebreranno nel paesino di Castelbello-Ciardes – in provincia di Bolzano – saranno molto intime: "Un evento che riguarda noi due e non il resto del mondo", ha spiegato Messner. L'alpinista è conosciuto per essere l'esploratore che per primo ha raggiunto senza ossigeno la vetta del Monte Everest nel maggio del '78. Chi è Diane Schumacher La donna al fianco di Messner è Diane ...

