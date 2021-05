Reggio Calabria-Torino, nuova rotta da Caselle con Blu Air (Di mercoledì 12 maggio 2021) Reggio Calabria-Torino in aereo. La nuova tratta che partirà da Caselle il 25 giugno è stata lanciata dalla compagnia aerea rumena Blue Air. Il collegamento con prezzi a partire da 29,99 euro (tasse incluse) sarà effettuato due volte a settimana, con partenze venerdì e domenica. “Il nuovo volo si inserisce nel piano di investimenti sul segmento nazionale che Blue Air ha avviato in Italia, collegando la città con 9 tra le principali destinazioni italiane: Alghero, Bari, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Trapani e Reggio Calabria”. Krassimir Tanev, Direttore Commerciale di Blue Air, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare il nostro nuovo servizio ultra-low cost tra Torino e Reggio Calabria che ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 12 maggio 2021)in aereo. Latratta che partirà dail 25 giugno è stata lanciata dalla compagnia aerea rumena Blue Air. Il collegamento con prezzi a partire da 29,99 euro (tasse incluse) sarà effettuato due volte a settimana, con partenze venerdì e domenica. “Il nuovo volo si inserisce nel piano di investimenti sul segmento nazionale che Blue Air ha avviato in Italia, collegando la città con 9 tra le principali destinazioni italiane: Alghero, Bari, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Trapani e”. Krassimir Tanev, Direttore Commerciale di Blue Air, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare il nostro nuovo servizio ultra-low cost trache ...

