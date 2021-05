Ratchet & Clank | Rift Apart | anteprima del nuovo gameplay – Anteprima – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Sony ci ha invitato a scoprire: vi raccontiamo le nostre impressioni dopo aver visto uninedito della prossima attesa esclusiva PS5. Per gli amanti degli action platform 3D, la saga diè sempre stata un punto di riferimento importante; certo, c’è stata forse un po’ di discontinuità tra un sequel e l’altro ma quando nel 2016 Insomniac Games ha proposto un remake in grande spolvero della serie, non v’era dubbio che il Lombax più famoso della galassia e il suo inseparabile compagno metallico fossero destinati e riprendersi il loro posto tra … Anteprime giochi PlayStation 5Read More L'articolo: ...

... teatro del primo rapido scontro, si aveva il netto sentore di sentirsi di nuovo a casa, con tutte le abilità e le armi tipiche dipronte per essere sfoggiate. Gli sviluppatori ci hanno ...si muove nella città, assistendo con stupore e un pizzico di timidezza ai festeggiamenti indetti per celebrare le imprese della coppia, mentre il mondo si palesa di fronte a lui lentamente, ...Vediamo questo video di Ratchet & Clank: Rift Apart che mostra ben diciassette minuti di gameplay della nuova esclusiva PS5 in arrivo a breve.. In testa alla notizia trovate un video con più di ...La nuova demo di Ratchet & Clank Rift Apart ci restituisce l'immagine di un progetto estremamente ambizioso, il primo vero slancio di piena next gen ...