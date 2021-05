Rahul Vohra star del cinema indiano morto di covid | la denuncia social della moglie

(Di mercoledì 12 maggio 2021) In India purtroppo si stanno scrivendo le pagine più difficili di questa pandemia nell’ultimo mese. Non c’è modo di curare le persone, i cadaveri vengono ritrovati nelle acque del Gange. I corpi di chi muore di19 vengono cremati per strada. La nazione è al collasso, nonostante gli aiuti arrivati da tutto il mondo. L’ondata di contagi non si placa e ieri si è registrato l’ennesimo record negativo. Oggi dall’India arriva anche il videodi un attore, una veraBollywood indiana. Suaha deciso dire tutto dopo che l’attore, 35 anni, èa causa del19. In un video, si vede l’attore con l’ossigeno che prova a chiedere aiuto ma non riceve nessun genere di ...

In India, l'attore e youtuber Rahul Vohra è morto di Covid - 19 a soli 35 anni, in ospedale a Dehli In un Paese drammaticamente travolto dall'ondata di coronavirus, il decesso di Rahul Vohra, noto per i suoi video comici, è una notizia ... Morire a 35 anni di Covid, in diretta social o quasi. Rahul Vohra, attore popolarissimo in India per i suoi video su Facebook e Instagram, ha deciso di choccare l'opinione pubblica indiana mostrandosi sofferente e debilitato poche ore prima della sua ... L'attore e youtuber Rahul Vohra è morto a causa del Covid. Prima del decesso però aveva realizzato un ultimo video di denuncia.