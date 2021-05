Ragazzo preso a calci da un carabiniere, c'è il video: avviata indagine interna (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli vuole fare piena luce su quanto accaduto a Terzigno: è l'Arma stessa la prima a volerci vedere ... Leggi su today (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli vuole fare piena luce su quanto accaduto a Terzigno: è l'Arma stessa la prima a volerci vedere ...

Advertising

fattoquotidiano : PRESO A CALCIO DAI CARABINIERI E’ quello che appare in un video divenuto virale sui social e che ha fatto scattare… - SusyMely1 : Minacciano un ragazzo #Barbieri che ieri di è preso paura per questo post!Ma vi rendete conto che non siete nessuno… - IMBURBE_RITO : RT @fattoquotidiano: PRESO A CALCIO DAI CARABINIERI E’ quello che appare in un video divenuto virale sui social e che ha fatto scattare un… - luca_pasello : RT @kapav65: Prima il TSO, poi i calci. Dal Parlamento due domandr alla ministra? Ragazzo preso a calci da cc in coprifuoco, al via indag… - N0FAI7H : I famosi calci in culo pedagogici. “Ragazzo preso a calci dai carabinieri perché viola il coprifuoco” -