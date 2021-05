Ragazzine ricattate dai coetanei sul web per avere le foto osé. Esplode il fenomeno durante la Dad

(Di mercoledì 12 maggio 2021) MACERATA - Il Covid - 19 ha stravolto le vite di tanti e anche modificato, in parte, i pericoli del web . Dall'adescamento dei minori, sempre più soli davanti al computer , rimasti chiusi in casa per ...

MACERATA - Il Covid - 19 ha stravolto le vite di tanti e anche modificato, in parte, i pericoli del web . Dall'adescamento dei minori, sempre più soli davanti al computer , rimasti chiusi in casa per ...... utilizzando 'profili falsi riconducibili aadolescenti'. La proposta era quella di ... le vittime venivano poiper ottenere altre foto. . Condividi Redazione 15 minuti fa 8 Meno di ...MACERATA - Il Covid-19 ha stravolto le vite di tanti e anche modificato, in parte, i pericoli del web. Dall’adescamento dei minori, sempre più soli davanti al computer, rimasti chiusi ...Adescavano minorenni sui social per avere foto di nudo, un 27enne e un 50enne ai domiciliari | Attualità, Basilicata ...