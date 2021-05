Quattro milioni di italiani non andranno in vacanza se resta il coprifuoco (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag – Quattro milioni di italiani non andranno in vacanza se il governo confermerà il coprifuoco. E’ il drammatico dato che emerge da uno studio commissionato dal sito Facile.it. Ora, su questo giornale abbiamo più volte sottolineato quanto sia indecente la difesa di questa misura restrittiva in una Repubblica fondata sul lavoro e permeata di inviolabilità della libertà personale. E’ oltretutto lapalissiano che non esista alcuna evidenza scientifica che il contagio si diffonda con il favore delle tenebre, la qual cosa fa apparire il coprifuoco, oltreché odioso, del tutto assurdo. Leggi anche: Le cinque ragioni per cui il coprifuoco va abolito Anche per queste ragioni è al centro del dibattito politico, eppure il governo guidato di Mario Draghi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag –dinoninse il governo confermerà il. E’ il drammatico dato che emerge da uno studio commissionato dal sito Facile.it. Ora, su questo giornale abbiamo più volte sottolineato quanto sia indecente la difesa di questa misura restrittiva in una Repubblica fondata sul lavoro e permeata di inviolabilità della libertà personale. E’ oltretutto lapalissiano che non esista alcuna evidenza scientifica che il contagio si diffonda con il favore delle tenebre, la qual cosa fa apparire il, oltreché odioso, del tutto assurdo. Leggi anche: Le cinque ragioni per cui ilva abolito Anche per queste ragioni è al centro del dibattito politico, eppure il governo guidato di Mario Draghi ...

Advertising

rudy_matrix : “Quattro milioni di italiani non andranno in vacanza se resta il coprifuoco” ..e DECINE di milioni di stranieri an… - sorsidiweb : RT @WineNewsIt: #BonusRistorazione “#Bellanova”: 100 milioni non erogati, un’impresa su quattro non ha ricevuto nulla. La #denuncia @fipeCo… - italiano1061975 : RT @bianchi7777: @chetempochefa @fabfazio @lucianinalitti @filippala @RobertoBurioni @EP_President @MassimGiannini Solo due milioni di spet… - CronacheNuoresi : Quattro milioni per sostenere progetti finalizzati alla cura delle persone più deboli- #attualità… - WineNewsIt : #BonusRistorazione “#Bellanova”: 100 milioni non erogati, un’impresa su quattro non ha ricevuto nulla. La #denuncia… -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro milioni Aspi - Inaugurata la prima stazione autostradale di ricarica ultrafast ... ciascuna delle quali sarà dotata dalle quattro alle sei colonnine super veloci che consentiranno ... ad di Autostrade per l'Italia " Per questo, abbiamo deciso di investire oltre 45 milioni di euro su ...

Barcellona alla ricerca dell'erede di Sergio Busquets: tutti gli scenari, da Locatelli a 'nessun risultato' Mundo Deportivo ha fatto addirittura quattro nomi: Camavinga del Rennes, Merino della Real Sociedad,... che oggi ha firmato un triennale con clausola da 500 milioni . Il degno continuatore del suo modo ...

Quattro milioni di turisti non partiranno se resta il coprifuoco La Stampa Mutui per le famiglie, a Verona 932 milioni a fine dicembre, più 6,6% La pandemia? non ha rallentato il mercato dei mutui immobiliari per le famiglie, un settore che ha retto molto bene.Per fare previsioni più precise sul medio termine, si dovrà attendere il Recovery Fo ...

Inaugurata la prima stazione autostradale di ricarica ultrafast Parte dall'aera di servizio Secchia Ovest, a Modena, il piano di mobilità elettrica della società del gruppo Atlantia: a regime le aree saranno 67, distanti in media 50 km l'una dall'altra ...

... ciascuna delle quali sarà dotata dallealle sei colonnine super veloci che consentiranno ... ad di Autostrade per l'Italia " Per questo, abbiamo deciso di investire oltre 45di euro su ...Mundo Deportivo ha fatto addiritturanomi: Camavinga del Rennes, Merino della Real Sociedad,... che oggi ha firmato un triennale con clausola da 500. Il degno continuatore del suo modo ...La pandemia? non ha rallentato il mercato dei mutui immobiliari per le famiglie, un settore che ha retto molto bene.Per fare previsioni più precise sul medio termine, si dovrà attendere il Recovery Fo ...Parte dall'aera di servizio Secchia Ovest, a Modena, il piano di mobilità elettrica della società del gruppo Atlantia: a regime le aree saranno 67, distanti in media 50 km l'una dall'altra ...