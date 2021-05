Qualiano | sorpreso a scaricare rifiuti nelle fogne | denunciato titolare di un’officina

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Un 66enne diè stato scoperto durante un controllo mentre sversavaprovenienti dalla sua officina già sottoposta a sequestrofalde acquifere. I carabinieri della stazione dihannoper violazione dei sigilli, obblighi inerenti alla custodia, scarichi in fogna senza autorizzazione ed abbandono e smaltimento illegale diun 66enne del

Advertising

puntomagazine : L’intera attività, di complessivi 130 mq e del valore totale di circa 100mila euro, è stata sottoposta a sequestro… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualiano sorpreso

I carabinieri della Stazione di, guidati dal maresciallo Manuel Giusa, hanno denunciato violazione dei sigilli, obblighi ... Durante il controllo l'uomo è statoa condurre la sua ...I carabinieri della stazione dihanno denunciato violazione dei sigilli, obblighi inerenti alla custodia, scarichi in fogna ... Durante il controllo l'uomo è statoa condurre la sua ...I carabinieri della stazione di Qualiano hanno denunciato violazione dei sigilli, obblighi inerenti alla custodia, scarichi in fogna senza ...I carabinieri della stazione di Qualiano hanno denunciato violazione dei sigilli, obblighi inerenti alla custodia, scarichi in fogna senza autorizzazione e abbandono e smaltimento illegale di rifiuti ...