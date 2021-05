Può raggiungerla ma non se la godrà: Gattuso lancia il Napoli verso la Champions anche per rivalsa verso ADL (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una favola il Napoli di Rino Gattuso nel girone di ritorno (quasi meglio del sontuoso Milan dell’annata scorsa, a solo 2 punti dai 41 collezionati nel girone di ritorno rossonera della stagione scorsa). Uno score da Champions, senza se e senza ma. L’unico “però” che sovviene è legato alla permanenza dello stesso Gattuso sulla panchina azzurra. Più che un però, anzi, un “perché”: perché deve andar via l’allenatore con questi risultati? Ringhio sembra aver deciso il suo futuro, nel frattempo non perde di vista il presente. Il Corriere della Sera, oggi sulle sue pagine, ha provato a spiegare il pensiero dell’allenatore: “Gli interessa raggiungerla, non certo godersela perché il suo destino è segnato: è a 180’ dall’addio, forte di una parola già data a Commisso per la Fiorentina ma ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una favola ildi Rinonel girone di ritorno (quasi meglio del sontuoso Milan dell’annata scorsa, a solo 2 punti dai 41 collezionati nel girone di ritorno rossonera della stagione scorsa). Uno score da, senza se e senza ma. L’unico “però” che sovviene è legato alla permanenza dello stessosulla panchina azzurra. Più che un però, anzi, un “perché”: perché deve andar via l’allenatore con questi risultati? Ringhio sembra aver deciso il suo futuro, nel frattempo non perde di vista il presente. Il Corriere della Sera, oggi sulle sue pagine, ha provato a spiegare il pensiero dell’allenatore: “Gli interessa, non certo godersela perché il suo destino è segnato: è a 180’ dall’addio, forte di una parola già data a Commisso per la Fiorentina ma ...

