Puglia, il mercato nero dell'arte si trasferisce sull'e - commerce (Di mercoledì 12 maggio 2021) Bari - In piena pandemia l'e - commerce è esploso anche sul fronte del mercato nero dell'arte. Beni archeologici, antiquariato, opere sacre o contemporanee, di provenienza illecita, continuano ad ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 12 maggio 2021) Bari - In piena pandemia l'e -è esploso anche sul fronte del. Beni archeologici, antiquariato, opere sacre o contemporanee, di provenienza illecita, continuano ad ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Puglia, il mercato nero dell'arte si trasferisce sull'e-commerce - JulioDaElba : RT @TMit_news: Valori di mercato: la top XI dei più preziosi nati in Puglia - Transfermarkt : RT @TMit_news: Valori di mercato: la top XI dei più preziosi nati in Puglia - TMit_news : Valori di mercato: la top XI dei più preziosi nati in Puglia - Borderline_24 : #Puglia, in un anno +5% di #Olio straniero nei supermercati: 'Fanno pagare di più prodotto estero'… -