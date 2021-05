Psg | Neymar vuole giocare Coppa America e anche Tokyo 2020

(Di mercoledì 12 maggio 2021)andare ai Giochi di. Dopo aver condotto il Brasile al suo primo oro olimpico a Rio 2016, l’attaccante verdeororiprovarci. Secondo quanto riportato da “Uol Esporte”, il calciatore avrebbe chiesto al Paris Saint Germain l’autorizzazione a partecipare non solo allamaai Giochi di. Il torneo a cinque cerchi si svolgerà dal 22 luglio all’8 agosto e questo impedirebbe adi prendere parte al pre-campionato del Psg e molto probabilmente a saltarela prima giornata di Ligue 1. Un’assenza pesante per il club parigino, che peraltro potrebbe sommarsi a quella di Mbappé, anch’esso impegnato con la Nazionale maggiore che giocherà gli Europei e ...

Il torneo olimpico si disputerà dal 22 luglio all'8 agosto e questo impedirebbe adi prendere parte al pre - campionato dele molto probabilmente saltare anche la prima giornata di Ligue 1.Un sogno costoso quello di, ma il presidente del, Nasser Al - Khelaifi, è uno dei pochissimi che potrebbe permetterselo e a proposito di sogni: "Voglio vincere la Coppa del Mondo " ha ...Manuel Locatelli può lasciare il Sassuolo in estate per accasarsi in una grande squadra, che gli permetta di giocare la Champions League ...Ho già giocato con grandi campioni come Messi e Mbappé, mai al fianco di Cristiano Ronaldo“. “A livello professionale, voglio vincere il Mondiale, è sempre stato il mio sogno più grande Più che un inv ...