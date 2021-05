Probabilmente il film su cui i vostri figli adolescenti hanno fantasticato di più (Di mercoledì 12 maggio 2021) Da internet, alla pagina, al grande schermo. È il percorso di After, franchise nato dalla fantasia di Anna Todd, autrice di fan fiction prima e di romanzi e sceneggiature poi. Questa sera Rai 2 propone in prima tv alle 21.20 il primo capitolo della saga, diretto dalla regista Jenny Gage e uscito nelle sale nel 2019. Protagonisti di After sono Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, affiancati da Selma Blair e Jennifer Beals. Leggi anche › La saga “After” al cinema dall’11 aprile. Un po’ 50 sfumature, un po’ Twilight. Parla l’autrice Anna Todd After, la trama Tessa (Josephine Langford) è una diciannovenne esemplare. Studentessa modello, figlia obbediente cresciuta da una madre soffocante, Carol (Selma Blair), da anni è fidanzata con Noah, suo amico di infanzia. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 12 maggio 2021) Da internet, alla pagina, al grande schermo. È il percorso di After, franchise nato dalla fantasia di Anna Todd, autrice di fan fiction prima e di romanzi e sceneggiature poi. Questa sera Rai 2 propone in prima tv alle 21.20 il primo capitolo della saga, diretto dalla regista Jenny Gage e uscito nelle sale nel 2019. Protagonisti di After sono Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, affiancati da Selma Blair e Jennifer Beals. Leggi anche › La saga “After” al cinema dall’11 aprile. Un po’ 50 sfumature, un po’ Twilight. Parla l’autrice Anna Todd After, la trama Tessa (Josephine Langford) è una diciannovenne esemplare. Studentessa modello,a obbediente cresciuta da una madre soffocante, Carol (Selma Blair), da anni è fidanzata con Noah, suo amico di infanzia. ...

