Primi test sullo spray nasale anti-Covid con acido ipocloroso, sperimentato da 57 pazienti contagiati (Di mercoledì 12 maggio 2021) Partono i Primi test sull'uomo per uno spray nasale anti Covid all'Irccs ospedale San Martino di Genova. Fra tre giorni, il 15 maggio, l'arruolamento dei pazienti disponibili a sottoporsi all'esperimento. Poi partirà la sperimentazione vera e propria. Che verificherà la sicurezza e l'efficacia dello spray nasale anti-Covid denominato AOS2020. Lo spray dovrà essere inalato nelle due narici per 3/5 volte al giorno. L'obiettivo è quello di ridurre la carica virale nelle alte vie respiratorie. Questo, sulla base dei dati raccolti nel corso della sperimentazione, rappresenterà il punto di partenza per l'utilizzo del prodotto nella prevenzione di sintomi più gravi e nella riduzione della ...

