Primeira Liga | Sporting Lisbona campione di Portogallo dopo 19 anni

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Una favola realizzatadiciannovedi lunga attesa. Nei confini calcistici lusitani, nella giornata di ieri, il leone della Capitale ha assestato la zampata definitiva uccidendo un campionato del quale è sempre stato padrone indiscusso per tutta la stagione sportiva: lodiinaver disputato un torneo perfetto. Ruben Amorim, tecnico appena 36enne, riporta i biancoverdi sul tetto dello Stato portoghese per la prima volta dal 2002. Una parte diè esplosa di gioia celebrando un titolo che mancava da tantissimo tempo. Loè riuscito a sbarazzarsi, piuttosto rapidamente, della concorrenza fastidiosa ...

Advertising

schivaquesta : @FinallyMichele Altro giocatore della primeira liga pompato dai media? - baptiswa : @Sporf @PhilFoden @Carabao_Cup @premierleague Anderson before 21 1 UCL 2 Epl 1 league cup 1 fifa cwc 2 primeira lig… - blab_live : #Portogallo #LigaNOS: analisi, quote, variazioni e #pronostici della giornata 32 - RobertoBalest11 : RT @CalcioPillole: Questa sera lo #SportingClubedePortugal può tornare a vincere il titolo di #PrimeiraLiga dopo 19 anni dall'ultima volta… - CalcioPillole : Questa sera lo #SportingClubedePortugal può tornare a vincere il titolo di #PrimeiraLiga dopo 19 anni dall'ultima v… -

Ultime Notizie dalla rete : Primeira Liga

Metropolitan Magazine

Lo Sporting si aggiudicato il suo 19o titolo portoghese, il primo da 19 anni a questa parte (2001 - 02). La squadra di Lisbona nel quadro della 32a giornata di(su 34) ha battuto per 1 - 0 il Boavista e si portato a 82 punti, 8 in pi del Porto, 2o, che non lo pu pi quindi raggiungere. La rete decisiva stata segnata da Paulinho al ...Sta facendo così bene nellache diversi top club d'Europa sono sulle sue tracce. E soprattutto, attenzione alla Roma , che con il lusitano Mourinho in panchina avrebbe già puntato il ...Un torneo che non è stato mai un bilico e che la compagine di Ruben Amorim ha cannibalizzato praticamente dalle battute iniziali della Primeira Liga. Era ben diciannove anni che i leoni biancoverdi ...Questo successo è arrivato senza che i nostri amati tifosi fossero con noi allo stadio. Abbiamo profuso uno sforzo notevole per conquistare il nostro settimo titolo, ma potrebbe esserci un altro capit ...