Primarie, Letta annuncia: “Potranno votare anche i sedicenni” (Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA – “È una nostra proposta per le elezioni. Intanto lo facciamo per le nostre Primarie”. Così il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta (foto), nell’annunciare la possibilità, anche per i sedicenni, di esercitare il proprio diritto di voto alle prossime Primarie. Da tempo, infatti, il Pd chiede di abbassare l’età minima per il voto da 18 a 16 anni, e con questa iniziativa ha voluto lanciare in tal senso un segnale tangibile e concreto. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA – “È una nostra proposta per le elezioni. Intanto lo facciamo per le nostre”. Così il segretario del Partito Democratico, Enrico(foto), nell’re la possibilità,per i, di esercitare il proprio diritto di voto alle prossime. Da tempo, infatti, il Pd chiede di abbassare l’età minima per il voto da 18 a 16 anni, e con questa iniziativa ha voluto lanciare in tal senso un segnale tangibile e concreto. L'articolo L'Opinionista.

