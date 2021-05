Presenza di amianto nelle vasche di fondazione, Polizia sequestra complesso residenziale a Marcianise (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Polizia di Stato di Caserta ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti del complesso residenziale “Antichi Funari”, sito nel comune di Marcianise (Caserta). Il provvedimento è stato emesso a seguito di alcune verifiche tecniche che hanno interessato l’area cantiere. Specifici approfondimenti sulle fondamenta dello stabile, eseguiti mediante analisi con georadar, carotaggi e altre tecniche specialistiche d’indagine, hanno permesso di rilevare che nelle vasche di fondazione dell’immobile era stato interrato dell’amianto con conseguente compromissione del terreno circostante. Gli approfondimenti tecnici erano stati disposti poiché, nel corso di una pregressa attività investigativa ad ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ladi Stato di Caserta ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti del“Antichi Funari”, sito nel comune di(Caserta). Il provvedimento è stato emesso a seguito di alcune verifiche tecniche che hanno interessato l’area cantiere. Specifici approfondimenti sulle fondamenta dello stabile, eseguiti mediante analisi con georadar, carotaggi e altre tecniche specialistiche d’indagine, hanno permesso di rilevare chedidell’immobile era stato interrato dell’con conseguente compromissione del terreno circostante. Gli approfondimenti tecnici erano stati disposti poiché, nel corso di una pregressa attività investigativa ad ...

