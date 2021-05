Prenotazione vaccino Lazio Over 40 in farmacia e dal medico di base: come funziona e da quando si può prenotare (Di mercoledì 12 maggio 2021) Prenotazione vaccino Lazio Over 40 in farmacia e dal medico di base. E’ questa una delle novità riguardanti la campagna vaccinale nel Lazio che negli ultimi giorni ha accelerato ulteriormente. L’altra, annunciata sempre nelle scorse ore, è quella che interesserà il prossimo weekend: Sabato 15 e domenica 16 maggio, dopo il test andato in scena a Rieti lo scorso fine settimana, la Regione ha organizzato infatti l’Open day Astrazeneca con ticket virtuale per gli Over 40 (nati 1981 e anni precedenti). Leggi anche: Vaccini Lazio, D’Amato: ‘Da fine giugno prenotazioni aperte a tutti’ Prenotazione vaccino Lazio Over 40 in farmacia e dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 maggio 2021)40 ine daldi. E’ questa una delle novità riguardanti la campagna vaccinale nelche negli ultimi giorni ha accelerato ulteriormente. L’altra, annunciata sempre nelle scorse ore, è quella che interesserà il prossimo weekend: Sabato 15 e domenica 16 maggio, dopo il test andato in scena a Rieti lo scorso fine settimana, la Regione ha organizzato infatti l’Open day Astrazeneca con ticket virtuale per gli40 (nati 1981 e anni precedenti). Leggi anche: Vaccini, D’Amato: ‘Da fine giugno prenotazioni aperte a tutti’40 ine dal ...

CorriereCitta : Prenotazione vaccino Lazio Over 40 in farmacia e dal medico di base: come funziona e da quando si può prenotare - COVIDbot_ITA : RT @RegLiguria: VACCINAZIONE ANTI-COVID, UN PERCORSO AD HOC PER CHI NON È NEL SISTEMA SANITARIO LIGURE Per ciascuna Asl un percorso di pre… - RegLiguria : VACCINAZIONE ANTI-COVID, UN PERCORSO AD HOC PER CHI NON È NEL SISTEMA SANITARIO LIGURE Per ciascuna Asl un percors… - corriereviterbo : Vaccino dai medici di famiglia, serve la prenotazione #Lazio, #vaccino, #Covid - corrieredirieti : Vaccino dai medici di famiglia, serve la prenotazione #Lazio, #vaccino, #Covid -