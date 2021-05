Premier League, Manchester City campione d’Inghilterra 2020/21 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Pep Guardiola pone nella sua personalissima, ed affollata, bacheca un nuovo titolo: il Manchester City è campione d’Inghilterra per la stagione 2020/21 di Premier League. I Citizen hanno brindato alla matematica vittoria del campionato dopo la sconfitta interna patita dal Manchester United contro il Leicester City. Sono state le Foxes, di fatto, a celebrare il nuovo matrimonio tra la parte blu di Manchester ed il titolo nazionale. Adesso, il tecnico spagnolo punta al terzo titolo stagionale. Triplete sulla strada di Manchester? L’ultima parola spetterà al Chelsea di Thomas Tuchel. L’ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco, Pep Guardiola, si è regalato due titoli in questa stagione (quasi) ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Pep Guardiola pone nella sua personalissima, ed affollata, bacheca un nuovo titolo: ilper la stagione/21 di. I Citizen hanno brindato alla matematica vittoria del campionato dopo la sconfitta interna patita dalUnited contro il Leicester. Sono state le Foxes, di fatto, a celebrare il nuovo matrimonio tra la parte blu died il titolo nazionale. Adesso, il tecnico spagnolo punta al terzo titolo stagionale. Triplete sulla strada di? L’ultima parola spetterà al Chelsea di Thomas Tuchel. L’ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco, Pep Guardiola, si è regalato due titoli in questa stagione (quasi) ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE IL MANCHESTER CITY CONQUISTA IL TITOLO Decisiva la vittoria per 2-1 del Leicester sul Manc… - GoalItalia : Premier League al Manchester City?? Un altro trionfo per Guardiola ? - SkySport : City campione d'Inghilterra, festa Guardiola: 'La vittoria più difficile di tutte' #SkyPremier #PremierLeague #PL… - junews24com : Foden come Cristiano Ronaldo: il dato sul classe 2000 del City - VELOSPORT1960 : Il settimo titolo in Premier League arriva grazie alla sconfitta casalinga dei cugini dello United contro il Leices… -