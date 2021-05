Poveri ma ricchissimi: la trama del film su Canale 5 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Poveri ma ricchissimi trama film Canale 5: di cosa parla Questa sera, mercoledì 12 maggio 2021, su Canale 5 in prima serata va in onda il film Poveri ma ricchissimi, divertente commedia corale diretta da Fausto Brizzi con nel cast attori amati dal pubblico come Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro, Bebo Storti, Ubaldo Pantani e Tess Masazza. Il film rappresenta il sequel di Poveri ma ricchi, uscito nelle sale l’anno precedente e diretto dallo stesso regista. Ma qual è la trama di Poveri ma ricchissimi? Di cosa parla il film? Ecco tutte le informazioni nel dettaglio. Grazie all’astuto Kevi ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 maggio 2021)ma5: di cosa parla Questa sera, mercoledì 12 maggio 2021, su5 in prima serata va in onda ilma, divertente commedia corale diretta da Fausto Brizzi con nel cast attori amati dal pubblico come Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro, Bebo Storti, Ubaldo Pantani e Tess Masazza. Ilrappresenta il sequel dima ricchi, uscito nelle sale l’anno precedente e diretto dallo stesso regista. Ma qual è ladima? Di cosa parla il? Ecco tutte le informazioni nel dettaglio. Grazie all’astuto Kevi ...

Advertising

GuidaTVPlus : 12-05-2021 21:46 #Canale5 Poveri ma ricchissimi #FilmCommedia #StaseraInTV - noi2tourupdates : Stasera in prima serata, su Canale 5 @QuiMediaset_it, andrà in onda 'Poveri ma ricchissimi'! @lodocomello - donvitorap : Oggi c'è solo Poveri ma ricchissimi de sica e Brignano canale 5 oppure Arrivano i prof con Bisio marcore Rai movie… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 12 MAGGIO 2021: UN MERCOLEDÌ TRA MONTALBANO, AFTER, POVERI MA RICCHISSIMI E CHI L'HA VISTO - bubinoblog : GUIDA TV 12 MAGGIO 2021: UN MERCOLEDÌ TRA MONTALBANO, AFTER, POVERI MA RICCHISSIMI E CHI L'HA VISTO -