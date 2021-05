Porta San Giacomo, si abbattono le barriere architettoniche: scivolo al posto della scala, cantiere al via (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono ormai imminenti i lavori per l’abbattimento dell’ultima barriera architettonica dell’anello delle Mura di Bergamo: nei prossimi giorni inizierà infatti il cantiere per la sostituzione della scala – realizzata nel Novecento – che si trova a lato di Porta San Giacomo con una rampa che sarà percorribile da disabili e carrozzine. In questo modo , l’intero anello delle Mura Veneziane sarà privo di barriere architettoniche entro il 2021: l’intervento di Porta San Giacomo è l’ultimo previsto dopo la realizzazione dello scivolo metallico all’interno di Porta Sant’Agostino. Il cantiere, del valore di 75mila euro, risolverà un vecchio problema, cioè la limitazione dell’accesso al centro ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono ormai imminenti i lavori per l’abbattimento dell’ultima barriera architettonica dell’anello delle Mura di Bergamo: nei prossimi giorni inizierà infatti ilper la sostituzione– realizzata nel Novecento – che si trova a lato diSancon una rampa che sarà percorribile da disabili e carrozzine. In questo modo , l’intero anello delle Mura Veneziane sarà privo dientro il 2021: l’intervento diSanè l’ultimo previsto dopo la realizzazione dellometallico all’interno diSant’Agostino. Il, del valore di 75mila euro, risolverà un vecchio problema, cioè la limitazione dell’accesso al centro ...

