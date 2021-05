Ponte sullo Stretto, Spirlì: “È tempo dei fatti, il progetto c’è” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Questo è il tempo delle poche chiacchiere e dei fatti tangibili che passano attraverso progetti precisi. Non possiamo perdere tempo, il progetto c’e’ e esiste c’e’ solo da girare la chiave e partire. Non andiamo piu’ a cercare altro”. Lo ha detto Antonino Spirli’, presidente Regione Calabria, nel corso della conferenza stampa “Patto del Ponte”. tan/vbo/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Questo è ildelle poche chiacchiere e deitangibili che passano attraverso progetti precisi. Non possiamo perdere, ilc’e’ e esiste c’e’ solo da girare la chiave e partire. Non andiamo piu’ a cercare altro”. Lo ha detto Antonino Spirli’, presidente Regione Calabria, nel corso della conferenza stampa “Patto del”. tan/vbo/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

AzzolinaLucia : Mi hanno chiesto cosa pensassi del Ponte sullo Stretto. La mia non è una posizione ideologica, semmai di priorità. - il_pucciarelli : «Non vi viene in mente qualche altra boiata come il Ponte sullo Stretto? Non è facile essere un premier, bisogna es… - forza_italia : Lo diciamo dal 2001: il Ponte sullo stretto è importante per tutta Italia! ???? - albertoslife : RT @OfficialTozzi: Il ponte sullo stretto è un delirio onanistico di una setta di tecnocrati incapaci di comprendere e amare il mondo natur… - federicamariab1 : RT @OfficialTozzi: Il ponte sullo stretto è un delirio onanistico di una setta di tecnocrati incapaci di comprendere e amare il mondo natur… -