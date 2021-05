Ponte sullo Stretto, Armao: “Di rilevanza europea, ora o mai più” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Il Ponte non unisce due regioni ma l’Europa con il Mediterraneo, è un’opera di rilevanza europea. O lo si realizza ora o mai più, ed è per questo che siamo qui combattivi e determinati”. Lo ha detto Gaetano Armao, assessore all’economia Regione Sicilia, nel corso della conferenza stampa “Patto del Ponte”. tan/vbo/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Ilnon unisce due regioni ma l’Europa con il Mediterraneo, è un’opera di. O lo si realizza ora o mai più, ed è per questo che siamo qui combattivi e determinati”. Lo ha detto Gaetano, assessore all’economia Regione Sicilia, nel corso della conferenza stampa “Patto del”. tan/vbo/gtr su Il Corriere della Città.

AzzolinaLucia : Mi hanno chiesto cosa pensassi del Ponte sullo Stretto. La mia non è una posizione ideologica, semmai di priorità. - il_pucciarelli : «Non vi viene in mente qualche altra boiata come il Ponte sullo Stretto? Non è facile essere un premier, bisogna es… - forza_italia : Lo diciamo dal 2001: il Ponte sullo stretto è importante per tutta Italia! ???? - LuigiAssecasa : RT @LaNotiziaTweet: I 5S buttano #Cancelleri giù dal #PontesulloStretto. All’assemblea congiunta tutti contro il sottosegretario che ha ape… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ponte sullo Stretto, Armao: 'Di rilevanza europea, ora o mai più' - -