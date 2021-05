Pomezia | rapina la farmacia comunale armato di bisturi | ferito il farmacista

(Di mercoledì 12 maggio 2021) I Carabinieri della Compagnia dihanno arrestato un uomo di 53 anni, originario di Roma, con le accuse di tentataaggravata, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.allaNella tarda mattinata di oggi, nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio svolto nel centro abitato del Comune di, i Carabinieri del locale Comando Stazione, transitando in via Varrone, nei pressi dell’omonima, si sono resi conto che all’interno era scoppiata una colluttazione tra due uomini. I fatti I militari sono immediatamente intervenuti, bloccando il 53enne che pochi istanti prima, come ricostruito una volta tornata la ...

Attimi di paura e confusione nella farmacia comunale di Pomezia; alle 13 circa infatti due pattuglie dei Carabinieri della stazione Locale e la Polizia Locale sono dove intervenire per una tentata rapina.